Trabzonspor'a altyapıdan takviye
Trabzonspor altyapıdan yetişen Muhammet Akpınar'la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Genç oyuncu imza sonrası "Henüz yolun başındayım ama çok çalışım takımıma faydalı olacağım" dedi.
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