Trabzonspor zirve için kazanmak istiyor

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, geride kalan 9 haftada 16 puan topladı.

Süper Lig'deki son iki sınavından yenilgiyle ayrılan Göztepe ise kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı kırmızılı ekipte cezalı Sanneh takımdaki yerini alamayacak. Poko ve Napoleoni'nin ise sakatlığı bulunuyor

Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe mücadelesini Fırat Aydınus düdük çalacak.