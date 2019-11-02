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Trabzonspor zirve için kazanmak istiyor

Trabzonspor, Göztepe'yi mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Bordo mavili ekipte Daniel Sturridge, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür ve Ekuban, Göztepe mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak. Abdülkadir Parmak'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Uzun süreli sakatlık dönemi sonrası takımla çalışmalara başlayan Onazi, henüz hazır olmaması nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, geride kalan 9 haftada 16 puan topladı.

Süper Lig'deki son iki sınavından yenilgiyle ayrılan Göztepe ise kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı kırmızılı ekipte cezalı Sanneh takımdaki yerini alamayacak. Poko ve Napoleoni'nin ise sakatlığı bulunuyor

Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe mücadelesini Fırat Aydınus düdük çalacak.

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02 Kasım 2019 , Cumartesi
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