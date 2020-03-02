Trabzonspor yeniden liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren Nwakaeme, galibiyette önemli rol oynadı.
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