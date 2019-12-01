Trabzonspor ve Galatasaray kafileleri stada hareket etti
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takım da maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'na doğru hareket etti.
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