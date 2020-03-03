Trabzonspor ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın öncesi iki ekip de ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın öncesinde iki ekip de ısınmaya, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz için Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.
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