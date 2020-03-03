Trabzonspor ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın öncesinde iki ekip de ısınmaya, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz için Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.