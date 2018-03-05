Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte dev maçta maça başlaması beklenen ilk 11'ler...
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