Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Çok sıkıntılı dönemlerden bugünlere geldiğini ifade eden Karaman, bize inananlarla birlikte bu sıkıntıyı da aşacaklarını ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarının karşısına çıktı. Takıma dair çok fazla şeyden bahseden Karaman, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.



Ünal Karaman'ın açıklamalarından satır başları;



''Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Şükürler olsun, inananlarla birlikte sıkıntıları aşmaya gayret gösteriyoruz.''



TÜRK FUTBOLUNU DA DÜŞÜNÜYORUZ



''Bizim tek derdimiz tabii ki Trabzonspor değil. Biz Türk futbolunu da düşünüyoruz. Hedefimiz, doğrularımız şaşmadı. Birçoğu adamlık gösterip farkına varmasa da biz gerçeklerimizi biliyoruz.''



''İşimizin zorluğunu biliyoruz. Ama iş dönüp dolaşıp maddiyata dayanıyor. Hala geçmişin ağırlığını atmaya çalışıyoruz.''



''Yönetimle sözleşme konusunu konuşmadık. Sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Biz hiç gitmeyecekmiş gibi yeni sezon planlamamızı yapıyoruz. Bizi tanıyanlar zaten bilir. Gönüllerin açık olduğu her şeyin mertçe konuşulduğu yerde kalırız. Acele etmeye gerek yok.''



ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSIMIZ YOK



''Eğer samimiyseniz kenardan hamle şansımızı görüyorsunuzdur. Çok fazla hamle şansımız olmadı. Belki de ligin en hamlesiz takımıyız. Ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Allah şahittir ki bu oyuncular kendi üç oğlumuzdan farklı değildir.''



''Hugo'yu çıkaracaktım Ibanez'i alacaktım. Kenar faul oluyor. Bu sefer duran toptan gol yesek 'Niye Hugo çıktı?' olacak. Herkes görüyor, taraftar, siz görüyorsunuz. Biz kulübede salağız göremiyoruz. Bazen düşünmediğiniz işler oluyor, arkadaşlar.''



''Fair-play'de hala ligin zirvesinde olan bir takımız. Ama kimse oralara bakmıyor. Çünkü hepiniz aslolan Trabzonspor gerçeğinden uzak yaşıyorsunuz.''

''Zaten yüksek toplarda zaafı olan bir takımız. Yediğimiz gollerin birçoğu yan toplardan... Biz 4 dakika Luis'i kenarda tuttuk. Bazen olmuyor. Bazen oyuncu ısınırken tribünden tepki yükseliyor.''



''İsim söyleyeyim Batuhan, yabancılardan Luis. Sizin namusunuzu korumaya çalışan insanlara böyle mi sahip çıkacaksınız? Siz görüyorsunuz, biz salağız göremiyoruz. Ligin en hamlesiz takımıyız. Siz Trabzonlusunuz külhansınız, mangalda kül bırakmazsınız.''



''Hatalı yaptığım oyuncu değişikliklerden sonra motivasyon kaybı yaşadık ve puan kaybettik. Alın itiraf size. Manşetiniz bu olsun. Hocadan itiraf diye. Kardeşim burada aile sohbeti dedim. Her biriniz Ünal'sınız ben onlara söylüyorum bunları.''



''Ne bir spor programı izliyorum, ne gazete okuyorum ne de sosyal medya kullanıyorum.''



TEŞEKKÜRÜ HAKEDİYORUZ



''Eğer bugün Abdülkadir Parmak oyundan neden çıkıyor diye eleştiriliyorsak kocaman bir teşekkürü hak ediyoruz gibi. Sezon başında Samsunspor'a transfer olacaktı bu çocuk.''



''Benim oyuncum, gencim dahil olmak üzere aslandır, aslan parçasıdır. Biz bu şehrin namusunu koruma adına çaba sarf ediyoruz. Tüm oyuncularıma özel teşekkür ediyorum. Ben yarın bırakır giderim, bu gençlerle seneye neler yapacaksınız görürüm. Dayanılması lazım.''

''Yoğurt yaparsınız mayalanmasını beklersiniz, ağaş meyve verir olgunlaşmasını beklersiniz. Beklemek lazım. O çocukların hepsi benim için bir değer.''



''Türkiye'de her renkten insanı Trabzonspor'a sempati duyar hale getirdik. Milli Takım'a oyuncular veriyoruz. Ona rağmen beğenmiyorsunuz. Gerçekten çok adilsiniz çok teşekkür ediyorum, mükemmel yönlendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim.''



''Oyuncu bir psikolojiden çıkmadan diğerini yüklemeye çalışıyoruz. İnsan bunlar. Biz her şeye rağmen mücadelemizi vereceğiz. Ama bakacak adil gözle değerlendirecek olan sizsiniz.''



''Beni geçin, profesyonelleri geçin. Bu çocuklara destek olun. Alt ligleri küçümsemeyin. Ümraniyespor'u Hatayspor'u gördünüz. Orada da ekmek mücadelesi var.''



''Gün birlik olma, birlikte hareket etme günü. Trabzonspor'un geleceğini sağlam temellerle oluşturacağız diyorsak işi sıkı tutmakta fayda var diye düşünüyorum.''



''Yorgunluk ve koşu mesafeleri meselesini daha farklı değerlendirsek iyi olabilir. Çünkü en çok koştuğumuz hafta bu hafta olmuş.''

''Bu ligde kolay müsabaka yok. Herkesin birbirini yenebilecek kuvveti, silahı var.''



''Bu grubun enerjisini ayakta tutmalısınız. Eğer bir kişi ayrıcalık istiyorsa bunu yalnızca insan olarak görebilir. Olcay kararının kişisel bir boyutu yoktur. Şu an affedilme konusu net değil. Ama bir süreç var, hep birlikte göreceğiz.''



''Biz uzun süre Sosa'dan, Kucka'dan, Onazi'den yararlanamadık. Abdülkadir Parmak ile Yusuf ile ön libero oluşturmaya çalışıyoruz. Nwakaeme'ye adam kovalatıyoruz.''



GÜNEŞ'İN EMEĞİ ÇOK



''Ben hocalığa Şenol Güneş'in yanında başladım. Şenol Güneş'in bizde emeği çoktur. Bizim de karşılıklarımız olmuştur. İnşallah Milli Takım'da çok çok başarılı olur. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırır. Oyuncularımız konusunda fikir paylaşımımız oldu.''