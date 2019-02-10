Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde Trabzonsporlu taraftarlar stada geldi.
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