Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi
Gençlerbirliği maçının ardından olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun'da kalan Trabzonspor kafilesini, taraftarlar yoğun kar yağışına rağmen karşıladı.
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