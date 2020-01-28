Trabzonspor taraftarı biletleri 5 dakikada tüketti
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan mücadelenin biletlerini 5 dakikada tüketti. Konuyla ilgili, A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın satışa sunulan 3 bin 200 bileti, 5 dakikada tükendi.
Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler, 5 dakikada bitti.
Trabzonspor'da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.
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