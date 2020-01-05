Trabzonspor skoru koruyamadı
Trabzonspor öne geçtiği maçlarda skoru korumayı başaramadı. Bordo mavili ekip Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçın 8'inde puan kaybetti. 3 maçta mağlup olan Trabzonspor 5 müsabakadan ise beraberlikle sahadan ayrıldı.
8 maçta puan kaybeden Trabzonspor bu maçların 6'sında önde olmasına rağmen skoru koruyamadı. Karadeniz ekibi, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Başakşehir, Galatasaray maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor; Demir Grup Sivasspor ve Denizlispor maçlarında ise 1-0 öne geçmesine karşın mağlup olarak 3 puanı rakiplerine bıraktı.
Trabzonspor böylece öne geçtiği 6 maçta toplam 14 puan kaybetti.
Süper Lig'in ilk 7 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışı içinde yer alan takımlar incelendiğinde de en kötü performans Trabzonspor'un oldu. Öne geçtiği maçlarda 14 puan kaybeden bordo mavilileri 9 puanla Medipol Başakşehir, 6 puanla Galatasaray, 5 puanla Fenerbahçe, 4 puanla Demir Grup Sivasspor, 2 puanla Aytemiz Alanyaspor takip etti. Ligde ilk 7 sırasında yer alıp öne geçtiği maçlarda puan kaybetmeyen tek takım ise beşiktaş oldu.
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