Trabzonspor seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle moral bulan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Gaziantep FK maçında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Süper Ligin 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak iki takım arasında saat 17.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Obi Mikel'in durumu belirsiz
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel'in, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, hafta içinde yapılan antrenmanlarda sakatlığı nedeniyle yer almayan oyuncuyu riske etmek istemezken, bu futbolcunun yerine taktik antrenmanlarda Doğan Erdoğan'ın denendiği öğrenildi.
Sturridge'in ise ilk 11'de olup olmayacağı noktasında Ünal Karaman karar vermedi. Oyuncunun maç eksiğini tamamen atlatmasını bekleyen tecrübeli teknik adam, yapılan çalışmalarda İngiliz futbolcuyu oyunun sonraki bölümlerinde as kadroyla değerlendirerek durumunu gözlemliyor. Karaman'ın, Obi Mikel dışında Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü 11'i koruması bekleniyor.
Trabzonspor'un, Gaziantep maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan Çakır- Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan (Obi Mikel), Kamil Ahmet Çörekçi- Nwakaeme, Sörloth
Evinde 245 gündür yenilmiyor
Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki 2-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından evinde oynadığı 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakada ise berabere kaldı.
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