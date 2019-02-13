"Trabzonspor şampiyonluktan büyük zafer kazandı"
A Spor'da yayınlanan Ana Haber'e konuk olan Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan olaylı maçla ilgili konuştu. Trabzonspor'un kaybetmesine rağmen çok şey kazandığını ifade etti ve "Trabzonspor belki maçtan yenik ayrıldı ama şampiyonluktan daha fazlasını kazandı" dedi.
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