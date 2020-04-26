Trabzonspor Rezan Çorlu için görüşmelere başladı!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, bonservisi Danimarka temsilcisi Brondby'de bulunan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu için harekete geçti.
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