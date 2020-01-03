Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor'dan Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Bordo mavili kulüp sezon sonuna kadar kiralanan Senegalli futbolcu için Stoke City'ye kiralama ücreti ödemeyecek.
Ndiaye'in Trabzonspor'un Antalya kampına katılacağı öğrenildi.
2017-2018 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 16 milyon euro bedelle Stoke City'ye transfer olan Ndiaye, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayınca geçen sezon sarı kırmızılı takıma kiralık gelmişti.
Senegalli orta saha bu sezon Stoke City forması ile Championship'te 13 maçta forma giydi.
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