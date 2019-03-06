Trabzonspor kupaya veda etti
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, ikinci devrede yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 2. sırada kapatarak şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.
Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 8 puan topladı, 13 puan kaybı yaşadı.
İlk yarıyı medipol başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan karadeniz ekibi, ligin 24. haftası sonunda 37 puanla 4. sırada kendine yer buldu. bordo-mavili takımın lider ile arasındaki puan farkı da 17'ye yükseldi.
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