Trabzonspor kritik virajda
Şampiyonluğun önemli adaylarından Trabzonspor, zirve mücadelesinde kritik bir viraja giriyor... Bordo-mavililer için önümüzdeki 6 hafta büyük önem taşıyor.
Trabzonspor, şampiyonluk yarışında kritik bir sürece giriyor...
Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak müthiş bir hava yakalayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile bir erteleme maçı olduğu için şu anda "gizli lider" durumunda. Bordo-mavililer bu maçı kazandığı takdirde Demir Grup Sivasspor ile puanları eşitleyecek.
Hüseyin Çimşir'in öğrencileri, bu haftadan itibaren şampiyonluk açısından çok kritik maçlar oynayacak. Hafta sonunda deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, ardından evinde şu anda lider olan Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. 23. haftada İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak bordo-mavililer, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştıktan sonra Gaziantep deplasmanına gidecek. Şampiyonluk yolundaki kritik virajın son maçı 26. haftada Akyazı'da oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesi olacak...
Bordo-mavililer, bu periyotta maksimum puanı alması ve erteleme karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u da mağlup etmesi halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.
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