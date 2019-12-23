Trabzonspor ile Konyaspor 37. kez
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip, rakibiyle ligde oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.
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