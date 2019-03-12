Trabzonspor iç sahada kolay geçit vermiyor
Bu sezon evinde 13 maçta 26 puan toplayan Trabzonspor, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösteriyor.
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