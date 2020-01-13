Trabzonspor hücumu daha çok düşünecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bordo-mavili ekibin ligin ikinci yarısında daha fazla hücumu düşünen bir oyun anlayışıyla oynamasını hedefliyor.
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