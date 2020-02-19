Trabzonspor hücumdan savunmaya istatistiklerde de zirvede
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, istatistiklerde de rakiplerini geride bıraktı. Bordo-mavili takım hücumdan savunmaya çok sayıda alanda adını üst sıralara yazdırdı.
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