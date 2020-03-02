Trabzonspor hücumda en skorer dönemini geçiriyor
Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 23 hafta itibarıyla en skorer performansını yakalamayı başardı. Bordo-mavili takım 23 haftada tam 54 kez ağları havalandırdı.
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