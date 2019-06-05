Trabzonspor harekete geçti
Trabzonspor'da transfer için harekete geçildi. Yönetim öncelikle takımdan gönderilmesi düşünülen futbolcular için teklifleri değerlendirecek.
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