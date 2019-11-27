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Trabzonspor - Getafe maçına doğru

Trabzonspor, UEFA? ?Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Getafe mesaisi sürüyor...

Trabzonspor-Getafe mücadelesi öncesi bordo mavili ekibin medya programı belli oldu.

Bordo mavili ekibin teknik patronu Ünal Karaman karşılaşma öncesi saat 16.30'da kaleci Erce Kardeşler ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17'de yapacağı antrenmanla Getafe mücadelesinin hazırlıklarını noktalayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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27 Kasım 2019 , Çarşamba
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