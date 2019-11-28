Trabzonspor - Getafe | İlk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor 5. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Maç öncesi karşılaşmanın ilk 11'ler belli oldu!
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