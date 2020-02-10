Trabzonspor fırtınası sürüyor
Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 galip gelerek ligde oynadığı son 5 maçta galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağırlığını iyice hissettirdi.
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