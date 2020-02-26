Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.
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