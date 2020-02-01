Trabzonspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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