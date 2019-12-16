Trabzonspor - Denizlispor | İlk 11'ler
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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