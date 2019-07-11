Trabzonspor Campi'yi bekliyor
Trabzonspor'un, Estudiantes'ten kiraladığı Arjantinli stoper Gaston Campi, yarın Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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