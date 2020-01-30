Trabzonspor Brezilyalı stoper Manoel Messias ile anlaştı!

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da bir süredir stoper arayışları devam ediyordu. Bu sezon uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fırtına, stoper transferinde sona geldi. Bordo mavili ekip, Cruzeiro'dan Manoel Messias ile prensipte anlaşıldı.