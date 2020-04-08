Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kararı devlet verir biz uygularız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek Sosa ve Novak'la prensipte anlaştıklarını söyledi. Ağaoğlu ertelenen liglerle ilgili olarak, "Kararı devlet verir, biz uygularız" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'a büyük müjde! Denizli maçı 11'inde...
- Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif
- Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
- İşte Trabzon yerel basınında şampiyonluk yankıları!
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.