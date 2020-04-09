Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbol konuşmak pek mümkün değil
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü süreciyle ilgili konuştu. Hayatın durma noktasına geldiğini belirten Ağaoğlu, "Futbol konuşmak pek mümkün değil" dedi.
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