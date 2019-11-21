Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'un sorularını yanıtladı
Türkiye'nin lider markası SABAH Gazetesi tarafından ikinci kez düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda A Spor'un sorularını yanıtladı.
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