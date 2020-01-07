Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Ndiaye'nin takıma katkı sağlayacağını inandığını söyledi.
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