Trabzonspor Avrupa defterini kapattı

Krasnodar ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Krasnodar Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes, 90+3'te Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+4'te Nwakaeme'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puanda kaldı. Krasnodar 6 puana yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor matematiksel olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

Temsilcimiz grubun 5. maçında 28 Kasım'da Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise deplasmanda Basel ile karşılaşacak.