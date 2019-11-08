Trabzonspor Avrupa defterini kapattı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Krasnodar ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Krasnodar Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Krasnodar'ın gollerini 27 ve 35. dakikalarda Manuel Fernandes, 90+3'te Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un golü 90+4'te Nwakaeme'den geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puanda kaldı. Krasnodar 6 puana yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor matematiksel olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.
Temsilcimiz grubun 5. maçında 28 Kasım'da Getafe'yi konuk edecek. Krasnodar ise deplasmanda Basel ile karşılaşacak.
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