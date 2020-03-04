Trabzonspor avantajlı Fenerbahçe umutlu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. İşte maçın özeti ve ardından yapılan röportajlar...
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