Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak... Son milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giren ve son 8 sezonun en iyi performansını sergileyen bordo mavililer, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile tedavileri süren Abdülkadir Ömür, Sturridge, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Novak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek...
12. haftaya 9 puanla 17. sırada giren Ankaragücü ise art arda alınan mağlubiyetlerin ardından milli arada Metin Diyadin ile yollarını ayırdı ve göreve Mustafa Kaplan getirildi.
Başkent ekibi yeni teknik direktörüyle ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek.
Ankaragücü'nde Scarione, Hector Canteros ve Cebrail'in sakatlıkları bulunuyor.
Eryaman Stadı'nda saat 17:30'da başlayacak Ankaragücü-Trabzonspor mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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