Trabzonspor Abdullah Avcı ile yüz yüze görüştü
Teknik direktör arayışını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ikinci görüşmeyi yüz yüze yaptı. Avcı, zirvede sürekli başarı vurgusu yaparken, son karar diğer adaylarla temasa geçildikten sonra verilecek.
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