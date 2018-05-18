Trabzonspor 80 milyon liralık ödeme yaptı
Trabzonspor Kulübü, bugün yaklaşık 80 milyon liralık ödeme yaptı. Kulüp genel saymanı Emin Kahraman, yaptığı açıklamada, futbolculara, teknik kadroya ve yurt dışındaki bazı kulüplere olan bonservis taksitlerini kapsayan yaklaşık 80 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kahraman, futbolculara günü gecikmiş bir borçlarının kalmadığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Ödemelerimizi yaptık, geciken her şeyi yatırdık." dedi.
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