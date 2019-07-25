Trabzonspor 3-3 Hoffenheim | MAÇ ÖZETİ
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi TSG Honffenheim ile oynadığı ilk ciddi sınavında 3-3 berabere kaldı. İşte maç özeti...
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