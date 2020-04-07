Trabzonspor 2 Mayıs'ta topbaşı yapacak
Trabzonspor 2 Mayıs Cuma günü çalışmalara başlanmasının planlandığını açıkladı.
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