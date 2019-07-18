Trabzonspor 2 gün izin yapacak
Trabzonspor'un, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz ?Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kamp sona erdi.
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