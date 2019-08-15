Trabzonspor 127. kez Avrupa sahnesinde
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında? Sparta Prag takımıyla karşılaşacak ?Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- "Cüneyt Çakır Trabzon'u yaktı!"
- Düello berabere: 3-3 | Kim nasıl oynadı?
- Trazonspor'un genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına girdi
- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya rekor teklif! Türk futbol tarihine geçecek
- Trabzonspor'da hedef Szalai!
- İşte Süper Lig'in en iyi transferleri!
- Trabzonspor'dan Cas açıklaması!
- Forvet günü! Bugün açıklanacak
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.