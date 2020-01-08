Trabzonspor 0-0 Bursaspor | MAÇ ÖZETİ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı otelin sahasında Bursaspor ile karşılaştı.

Bordo-mavili takım ile ilk hazırlık maçına çıkan Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Obi Mikel, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Ndiaye, Kamil Ahmet Çörekçi, Fıratcan Üzüm ve Ekuban ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Trabzonspor'un, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Badou Ndiaye de ilk 11'de sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Diarra, İsmail Çokçalış, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Özer Hurmacı, Burak Kapacak ve Seleznov ilk 11'ine şans verdi.

Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Mesut Mestan da birlikte izledi.

Bordo-mavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.