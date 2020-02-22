Trabzon yerel basını derbiyi değerlendirdi
Trabzonspor yerel basını Beşiktaş karşılaşması hakkında ne düşünüyor? A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan son gelişmeleri değerlendirdi.
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