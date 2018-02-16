Tottenham'lı yıldızların pankek portreleri
İşte Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncuları Harry Kane, Christian Eriksen, Fernando Llorente, Dele Alli ve Heung-Min Son'ın pankek portreleri...
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