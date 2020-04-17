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Tottenham ve Lazio Vedat Muriç'i istiyor!

Fenerbahçe, Tottenham ve Lazio'nun ısrarla istediği Vedat Muriç'ten en az 25 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor...

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir rekabete yol açan Kosovalı golcü bu kez ise Avrupa'nın iki önemli kulübünü karşı karşıya getirdi...

Birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki forvet için en ciddi iki kulüp Tottenham ve Lazio oldu. Tottenham'ın Harry Kane'e alternatif olarak bir golcü arayışında olduğu ve listenin başında Vedat Muriç'in bulunduğu kaydedildi. İngiliz kulübünün bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında...

Lazio ise Şampiyonlar Ligi için kadrosunda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ancak İtalya ekibinin Muriç için ayırdığı bütçenin Tottenham'a oranla daha düşük olduğu belirtildi..

Kosovalı oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe'nin daha düşük tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi...

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17 Nisan 2020 , Cuma
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