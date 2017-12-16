A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Penaltı pozisyonları hakkında konuşan Toroğlu, "Trabzonspor bir müddet böyle gidecek. Bir müddet sonra şansları da yaver giderse, böyle bir hakem olmazsa... 2,5 penaltı var, benim gördüğüm. Hele bir tanesi banko." ifadelerini kullandı.