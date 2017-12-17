Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Yolsuzluk yapanlar...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat ile yapmış olduğu görüşmeden bahsetti.
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